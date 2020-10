Karim Benzema n’a jamais eu une explication avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Depuis l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en octobre 2015, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema n’a plus porté un maillot de l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid s’est confié sur cette période difficile et indique qu’il n’a jamais eu d’explication du sélectionneur Didier Deschamps.

“Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale. Je n’ai jamais eu d’explications, je pense que ce sont des choses qui viennent d’en haut. (…) Qu’ils aient été champions du monde ne m’a pas fait de mal. Bien sûr que je voulais être champion du monde, mais ça m’a fait plus mal de ne pas avoir d’explications que le fait qu’ils aient gagné la Coupe du monde. J’ai demandé, ils ne m’ont pas répondu et c’est tout. Je me concentre sur moi-même, le club, ma vie à Madrid et c’est tout”, a indiqué Benzema sur Movistar+.