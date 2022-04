Connu pour ses déclarations chocs, Antonio Cassano a récidivé en s’attaquant à Cristiano Ronaldo. L’Italien estime que le Portugais n’aurait jamais réussi sans Karim Benzema.

« Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : « Merci Benzema d’avoir joué avec moi. » Ronaldo marque et il marquera toujours mais c’est un joueur différent. Benzema est un avant-centre mais c’est aussi un Zidane, c’est un 9, c’est un 10 et un 9 et demi« , a déclaré Antonio Cassano lors d’une émission sur Twitch.