C’est un trou noir que traverse l’OM en ce moment. Après leur défaite contre Porto hier en Ligue des Champions les Olympiens font face à une pluie de chiffres… pas vraiment flatteurs.

Triste chiffre. En pleine tourmente cette saison, Marseille vit un cauchemar éveillé. Battus sèchement 3-0 par le FC Porto en Ligue des Champions hier, l’OM a égalé le record de défaites consécutives d’Anderlecht, 12. Pas vraiment en forme, tout le contraire de Karim Benzema.

Le Madrilene tient un nouveau rôle depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Plus finisseur, le Français a gonflé ses stats, et celle-la n’est pas banale. L’ancien Lyonnais a marqué autant de buts en Ligue des Champions, que tous les joueurs de l’OM réunis depuis 1999. Tout bonnement hallucinant. Lui qui a inscrit son premier but avec l’OL le 6 décembre 2005 contre Rosenborg, et son dernier, hier soir contre l’Inter. Karim Benzema a déjà fait trembler les filets 67 fois dans la compétition reine.