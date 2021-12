Dans le viseur du FC Barcelone pour la saison prochaine, Karim Adeyemi serait plus proche d’un cador de Bundesliga.

Véritable révélation de la saison en Ligue des champions, le jeune Karim Adeyemi se retrouve dans le viseur des plus grands clubs de la planète. Presque autant convoité que Kylian Mbappé et Erling Haaland, le buteur de 19 ans a également l’avantage d’être beaucoup plus accessible que les deux autres phénomènes. D’après le site spécialisé Transfermarket, sa valeur marchande culmine pour le moment à 20 millions d’euros. De quoi susciter l’intérêt de clubs moins dépensiers que Manchester City ou le Paris Saint-Germain, comme notamment le FC Barcelone.

Mais selon les informations de Sky Sports Germany, le petit prodige allemand n’ira pas en Catalogne l’été prochain. Le média allemand explique en effet que Karim Adeyemi aurait repoussé les avances du Barça dans l’espoir de signer pour un club huppé de Bundesliga. Son objectif est clair : faire forte impression au sélectionneur Hansi Flick dans l’optique de disputer l’Euro 2024 avec la Mannschaft. Parmi les prétendants, le Borussia Dortmund semble le mieux placé pour faire d’Adeyemi le successeur d’Erling Haaland. Pour s’attacher ses services, une offre d’environ 40 millions d’euros devrait satisfaire les attentes du Red Bull Salzburg. Affaire à suivre…