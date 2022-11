Annoncé sur le départ de Chelsea à la fin de la saison, N’Golo Kanté pourrait bien retrouver Antonio Conté à Tottenham l’été prochain.

Miné par les blessures cette saison, N’Golo Kanté (31 ans) manquera la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. Mais l’ancien Caennais pourrait également perdre sa place de titulaire du côté de Chelsea. D’après les informations de la presse britannique, Graham Potter et ses adjoints doutent fortement de la capacité de Kanté à retrouver son meilleur niveau. À tel point que les dirigeants londoniens ne souhaitent pas lui proposer de nouveau contrat cet hiver, alors qu’il sera libre au terme de la saison 2022/23. Ainsi, plusieurs clubs se positionnent déjà sur le dossier.

Et à en croire les informations du journal The Express, un favori se dégage déjà : Tottenham. Malgré l’intérêt du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain, Kanté a insisté sur son envie de rester à Londres. Antonio Conte, qui l’a déjà eu sous ses ordres du côté de Chelsea, verrait d’un très bon œil l’arrivée du Français la saison prochaine… surtout pour 0€. Reste à savoir si Paris et le Barça jetteront l’éponge si facilement.