Acheté l’été dernier par le BVB pour 23 millions d’euros, Jude Bellingham a vécu sa première cape avec l’Angleterre. Le jeune joueur serait très apprécié du côté de Chelsea qui pourrait tenter de l’enrôler.

C’est l’ultime joyau de la couronne. À 17 ans, Jude Bellingham est devenu ce jeudi le troisième plus jeune joueur à enfiler le maillot des Three Lions. Les deux autres ? Theo Walcott et Wayne Rooney. Entre prudence et réjouissance. En club, l’ancien de Birmingham City compte déjà onze apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund, et deux passes décisives. Jude est même devenu le plus jeune buteur de l’histoire du BVB le 15 septembre dernier en Coupe d’Allemagne.

Arrivé au BVB fin juillet contre 23 millions d’euros, il pourrait déjà préparer ses valises. En effet, d’après Bild, Chelsea songerait à rapatrier Bellingham lors du prochain mercato estival. Toujours selon le média allemand, Frank Lampard préférerait Declan Rice plutôt que le teenager. Mais problème, West Ham demanderait plus de 90 millions d’euros pour lâcher son poulain. Ainsi, les regards seraient tournés vers Jude Bellingham afin de préparer la succession du Français N’Golo Kanté.