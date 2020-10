N’Golo Kanté est revenu sur la performance d’Edouard Mendy ce samedi face à Manchester United.

Le champion du monde et milieu des Blues a remercié l’ancien portier du Stade de Reims qui a sauvé un point face aux Reds Devils.

“Nous devons remercier Mendy pour les deux superbes arrêts qui ont empêché Marcus Rashford de marquer un but dans les dernières minutes de chaque mi-temps. Il nous a aidés à ne pas encaisser de buts. C’est bon pour sa confiance et bon pour l’équipe. J’espère qu’il peut continuez ainsi et arrêtez de concéder des buts”, a déclaré le milieu de terrain de Chelsea. Pour rappel, le match s’est terminé sur le score de 0-0.