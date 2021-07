En difficulté financière, Manchester City aurait pris la décision de ne tout simplement pas remplacer Sergio Agüero cet été.

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions (0-1 face à Chelsea), Manchester City a bien l’intention de soulever la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, les Citizens auraient bien besoin du renfort d’un buteur de classe mondiale, alors que Sergio Agüero s’est engagé avec le FC Barcelone. Selon la presse britannique plusieurs pistes ont déjà été étudiées, comme celles menant aux deux superstars de Bundesliga : Robert Lewandowski et Erling Haaland. Mais Manchester City a préféré faire une offre de 116 millions d’euros à Tottenham pour s’attacher les services d’Harry Kane. Une offre colossale immédiatement refusée par Daniel Levy, le patron des Spurs, qui attend au moins 140 millions d’euros sur la table pour engager les négociations.

De passage au micro de la chaîne catalane TV3, Pep Guardiola en a profité pour clarifier la situation du club mancunien. « Aux prix cités, nous n’allons pas acheter d’attaquant. C’est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs ont des difficultés financières, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel Jesus et Ferran Torres qui ont été incroyables à ce poste. Nous avons de jeunes joueurs dans l’académie et nous jouons souvent avec un faux neuf. Il y a plus de chances que nous n’achetions pas d’attaquant pour la saison prochaine. »