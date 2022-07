Kalvin Phillips (26 ans) rend hommage à son ancien coach à Leeds Marcelo Bielsa.

Kalvin Phillips se lance dans un nouveau projet ! En effet, le milieu de terrain s’est engagé en faveur de Manchester City pour le montant de 57 millions d’euros. À 26 ans, l’international anglais va découvrir la Ligue des Champions sous les ordres de Pep Guardiola. Sur ses réseaux sociaux, Kalvin Phillips a rendu un bel hommage à son ancien entraîneur Marcelo Bielsa, “Je ne peux pas mentionner Leeds sans parler d’une personne spéciale. Marcelo est le meilleur coach que j’ai jamais rencontré. Il a redonné vie au club, il a donné aux joueurs et à toutes les personnes impliquées dans l’institution la conviction que nous étions assez bons pour revenir en Premier League après 16 ans d’absences. Non seulement tu as tout donné tout au club, mais tu m’as aussi donné tout ce dont j’avais besoin pour devenir la personne que je suis aujourd’hui sur et en dehors du terrain“, s’exclame le nouveau Citizen…

Un pur produit de Leeds

Né et formé à Leeds, l’international anglais est un pur produit du mythique club anglais. Arrivé à Leeds United en 2010, Kalvin Phillips a disputé 234 matchs pour 14 buts chez les professionnels avec le club les Peacocks. Sur ses réséaux sociaux, il a tenu à remercier son club de toujours, “Quand j’étais jeune, je suis allé voir mon tout premier match de Leeds à Elland Road. Depuis ce moment là, j’ai su que mon rêve était de mettre ce maillot blanc et de jouer sur ce terrain. Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées dans ce club (…) Chaque coach avec qui j’ai joué, m’a fait confiance et m’a appris tout ce que je sais aujourd’hui“, raconte l’Anglais.