Le RC Lens a eu du flair. Prêté par le PSG, le talentueux Arnaud Kalimuendo, fait le bonheur des supporters des Sang et Or depuis le début de la saison. En effet, l’attaquant de 18 ans s’est illustré en devenant la première recrue du RC Lens à faire trembler les filets à chacun de ses trois premiers matches titulaires en Ligue 1.

Invité du « Vrai mag », le « CFC » de Téléfoot, la jeune pépite de Lens est revenue sur son entrée en matière brillante au sein des Sang et Or. « Je me suis très bien adapté. Je me suis très bien senti dès le début et cela se ressent sur le terrain, avec des résultats, c’est parfait pour moi et pour l’équipe. »

Rapidement, la graine de champion a trouvé les automatismes avec son compagnon d’attaque, l’expérimenté Gaël Kakuta. « Un joueur fantastique. C’est une affinité qu’on a eu directement à l’entraînement, techniquement on s’est trouvés et il me conseille beaucoup dans la vie de tous les jours. »

Interrogé également sur son avenir, celui qui appartient encore à son club formateur du PSG s’est dit concentré sur le présent avec Lens avant d’envisager un retour dans la capitale. « C’est un objectif mais pour l’instant je me sens très bien à Lens. Je viens d’arriver il y a 2 mois et je me focalise plus sur ma saison, ce qu’on peut faire avec Lens. On verra en fin de saison avec ce qui viendra, mais je suis bien à Lens. »