En conférence de presse, l’entraîneur de la Juventus Turin Andrea Pirlo a affirmé qu’il compte sur le duo Cristiano Ronaldo – Paulo Dybala pour cette nouvelle saison.

“Avec Cristiano, on a parlé avant la reprise, notamment pour que je lui donne les horaires des entraînements (rires). On a rediscuté hier, du présent et du passé. Nous aurons le temps de parler des questions techniques et tactiques dans les prochains jours. Ronaldo et Dybala ? Les joueurs de qualité peuvent toujours jouer ensemble, et c’est valable dans tous les clubs, tant qu’il y a un esprit de sacrifice, à l’intérieur d’une structure de jeu. Un départ de Dybala ? Non, il n’a jamais été sur le mercato. Il fait partie de notre projet”, a indiqué Pirlo. En revanche Gonzalo Higuain n’est pas présent dans les plans de l’entraîneur italien.