Après le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin souhaite faire de Paulo Dybala sa nouvelle tête d’affiche. Une aspiration balayée par l’Argentin qui a recallé la Vieille Dame et son offre de prolongation. Constat qui irrite particulièrement les observateurs et supporters turinois.

La Juventus de Turin veut tout miser sur Paulo Dybala et faire de lui son nouveau porte étendard. Pour ce faire, la Vieille Dame tente de trouver un accord avec l’Argentin pour renouveler son contrat mais il semble qu’il y ait plusieurs frictions entre les deux parties. Les négociations n’aboutissent pas. Le joyau argentin a des exigences économiques élevées ce qui empêchent toute possibilité d’accord. Un constat affligeant pour la presse italienne qui détruit le désormais nouveau leader technique de la Vieille Dame.

« Le départ de Cristiano Ronaldo permet à Paulo Dybala de réaliser ses ambitions. L’Argentin, on le sait, a souffert de la présence écrasante du Portugais et son transfert devrait libérer l’Argentin au niveau psychologique tout en le stimulant à devenir la référence en tant que leader authentique pas seulement pour le brassard. Pour le moment ce projet est mort né. Dybala semble pas prêt à prendre ses responsabilités. Perturbé par sa prolongation de contrat, il n’illumine pas le terrain. La Juventus cherche à trouver un accord, lui non. Ce qui est d’autant plus grave qu’un champion comme Paulo Dybala a le devoir de jouer pour l’honneur et non de courir après l’argent. Il en gagne déjà assez.«