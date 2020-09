Vraisemblablement chamboulée par son élimination surprise de la Ligue des Champions par l’Olympique Lyonnais, la Juventus Turin serait prête à faire le grand ménage dès cet été. Le meneur de jeu argentin Paulo Dybala pourrait bien en faire les frais.

Elle est bien loin l’euphorie du 36ème titre de champion d’Italie gagné cette saison. Après s’être fait sortir de la Ligue des Champions par l’Olympique Lyonnais, la Vieille Dame s’apprête à faire du changement. Un grand ménage qui a commencé avec la nomination d’Andrea Pirlo au poste d’entraîneur pour la saison prochaine, et qui ne devrait pas se terminer de sitôt.

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri seraient sur le point de se séparer de l’Argentin Paulo Dybala, pourtant auteur d’une saison XXL. Le numéro 10 de la Juve a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en Serie A. Estimé entre 90 et 100 millions d’euros, Dybala serait déjà dans le viseur de Manchester United, de Tottenham et du Real Madrid. Un échange avec Isco serait également dans les tuyaux. Affaire à suivre…