Son histoire avec la Juventus touche à sa fin, il lui reste six mois de contrat, le milieu allemand Sami Khedira (33 ans) cherche un nouveau défi.

« Je garde mon niveau d’énergie et ma motivation intactes. Mais à la fin de la journée, je veux être sur le terrain et me battre pour gagner des points. C’est pourquoi j’essaie d’inverser la tendance ou de quitter Turin pour faire ce que j’aime le plus: jouer au football », a indiqué le joueur à The Athletic. Avant d’évoquer un départ pour l’Angleterre. « La Premier League est toujours absente de ma collection, y jouer serait la cerise sur le gâteau. Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c’est ce que j’aime. J’ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des préparateurs pour m’habituer à un rythme et une intensité plus élevés. »