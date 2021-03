Pour renflouer au plus vite les caisses du club, la Juve serait prête à brader Paulo Dybala lors du prochain mercato estival.

Miné par les blessures cette saison, Paulo Dybala n’a pas vraiment pu montrer toute l’étendu de son talent. En 8 petites titularisations en Serie A, l’Argentin a tout de même inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Mais depuis le 10 janvier, il est encore cloué à l’infirmerie à cause d’une blessure au genou. Il devrait finalement faire son retour après la trêve pour ce qui pourraient être ses derniers matchs sous le maillot bianconeri. En effet, le Daily Star annonce dans son édition du jour que la Vieille Dame pourrait profité du prochain mercato pour se séparer de la Joya.

Le tabloïde britannique ajoute que la Juventus Turin, dans le rouge économiquement, gagnerait gros en revendant le meneur de jeu de 27 ans. Elle pourrait même se permettre de conserver Cristiano Ronaldo et son énorme salaire de 31 millions d’euros par an. De nombreuses écuries européennes sont déjà à l’affût pour récupérer Paulo Dybala, dont le prix de vente est estimé à « seulement » 46 millions d’euros. Un prix très faible qui s’explique par le contexte économique actuel et la condition physique du joueur. Parmi les principaux prétendants on retrouve notamment les deux clubs londoniens Chelsea et Tottenham, ainsi que le Paris Saint-Germain, qui piste toujours le maestro de la Juve en cas d’échec des négociations avec Lionel Messi.