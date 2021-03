La Juventus Turin s’est faite éliminée de la Ligue des Champions par le FC Porto ce mardi dès les 8es de finale. Pour autant, l’entraîneur de la Vieille Dame Andrea Pirlo ne se sent pas en danger…

« Mon avenir ? Je ne sais pas si l’élimination de la Ligue des Champions avait été fatale à Maurizio Sarri (l’an dernier, ndlr), le projet qui m’implique est plus large et à réaliser sur quelques années. Maintenant, n’ayant plus la Ligue des Champions, nous pourrons travailler chaque jour sur de nombreux aspects que nous avons dû négliger et pour moi, ce sera un grand test de pouvoir à nouveau aider« , a déclaré l’entraîneur en conférence de presse.

La Juventus Turin stagne pour l’heure à la troisième place de la Serie A, à trois points de l’actuel leader, l’Inter Milan.