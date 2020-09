Auteur de ses 100e et 101e buts avec la sélection portugaise contre la Suède, Critiano Ronaldo a aussi découvert le talent de son nouveau coéquipier, Dejan Kulusevski, international suédois de 20 ans recruté par la Vieille Dame cet été.

Le quintuple ballon d’or s’est exprimé au sujet de son nouveau compère d’attaque «je l’aime bien, il a un grand potentiel et c’est un excellent joueur. Nous avons hâte de jouer ensemble et de marquer de nombreux buts.» Une phrase qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd pour Kulusevski, flatté par ses propos élogieux : «fantastique, ce sont des choses qui vous poussent à travailler encore plus. C’est un joueur de classe mondiale avec qui tout le monde aimerait jouer, un exemple à suivre. J’ai la chance d’être avec lui, j’apprendrai tout de Cristiano. C’est un garçon gentil et toujours prêt à aider.» L’éclosion du nouveau duo de choc en Serie A ?