Weston McKennie n’a pas oublié sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo. Le joueur américain est récemment revenu sur le premier aperçu qu’il a eu du Portugais, et n’a pas nié avoir été un peu stupéfait.

« J’y suis allé et tout le monde revenait encore de vacances ou d’équipes nationales. Je me dirigeais vers les salles médicales pour faire mes examens médicaux et tout ça, et je l’ai vu sortir et il était en sous-vêtements. J’étais comme ‘oh mon Dieu, c’est vraiment lui’. »

« Mais j’ai fait tout ce que j’ai pu pour agir normalement et ne pas être un fanboy total parce qu’il allait être mon coéquipier donc je le voyais plus souvent de toute façon. Cela a été une bénédiction d’essayer de pouvoir jouer avec lui parce qu’il m’a appris beaucoup de choses. Discipline, professionnalisme, motivation et faim. Des choses que je sentais que j’avais, mais des choses que je devais améliorer. Il m’a aidé avec ça jusqu’à présent », a-t-il révélé.