Le Danois Nicklas Bendtner, qui a fait une courte escale à la Juventus en 2012, a brisé un secret de vestiaire lors d’une interview pour la BBC. Le footballeur a révélé que Gianluigi Buffon et Andrea Pirlo avaient fumé comme des pompiers tout au long de leur carrière.

Nicklas Bendter est un personnage haut en couleurs dans le monde du football. Réputé pour son franc-parler et ses frasques, le Danois a honoré sa réputation lors d’un entretien accordé à la BBC. A l’occasion de la sortie de son autobiographie, le joueur de 32 ans a livré une anecdote croustillante à propos de deux légendes de la Juventus. Malgré son passage express en Italie (11 petits matches lors de la saison 2012-2013), l’attaquant a été marqué par le goût prononcé de la nicotine de Gianluigi Buffon et d’Andrea Pirlo. « C’était dans le vestiaire, je n’ai pas pu trouver les gars et c’était un peu bizarre. C’était mon premier jour. J’avais très vite rejoint la machine à café. Ensuite, j’ai trouvé dix ou douze joueurs dans les toilettes, prenant juste un café, discutant, profitant de la compagnie des uns et des autres et fumant une cigarette. C’était une vision incroyable qui m’a fait sentir que c’était quelque chose que j’apprécierai. »

L’ancien joueur de la Juve était le premier surpris en découvrant les coulisses du vestiaire piémontais.

« Que pouvez-vous dire à ces gars ? Si vous regardez leurs carrières et leur professionnalisme, cela m’a vraiment ouvert les yeux en ce qui concerne ces deux-là. Parce que le professionnalisme dont ils ont fait preuve sur le terrain et la camaraderie était à un autre niveau, donc personne ne pensait qu’ils fumaient. »