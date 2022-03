En fin de contrat avec la Juventus dans quelques mois, Juan Cuadrado n’a toujours pas prolongé son contrat mais le Colombien se dirige vers une issue positive dans ce dossier.

Dans un entretien donné à « DAZN » l’expérimenté défenseur colombien a envoyé un message clair à ses dirigeants. “Je suis très calme, les matchs se passent bien. Nous espérons continuer et rester ici, car je me sens bien à Turin et la Juventus est ma famille.” A confié celui qui pourrait même accepter une légère baisse de salaire pour prolonger son aventure dans le nord de l’Italie. Sous le maillot turinois, Cuadrado a disputé 257 matchs toutes compétitions confondues et marqué 24 buts. Affaire à suivre…