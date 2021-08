De retour sur le banc de la Juventus Turin cet été Massimiliano Allegri semble être aujourd’hui le seul maître à bord. L’entraîneur turinois ne fera plus aucun cadeau à ses joueurs y compris sa star Cristiano Ronaldo.

C’est un toute nouvelle ère qui débute à Turin. Après le passage d’Andrea Pirlo sur le banc, c’est aujourd’hui Max Allegri qui est aux commandes et le coach transalpin n’est de retour pour plaisanter. Ce matin le média « Il Corriere dello Sport » évoque le club turinois et précise que le nouvel entraîneur n’a pas l’intention de se faire marcher dessus par ses joueurs. Aujourd’hui il considère CR7 comme une valeur ajoutée au groupe, mais il n’est plus intouchable. Les titularisations automatiques du joueur, c’est fini. Allegri décidera ce qu’il veut faire et sa décision de faire débuter Cristiano Ronaldo sur le banc face à Udinese dimanche prouve cette théorie.

Le Portugais va devoir se plier aux exigences de son nouvel entraîneur et devra s’attendre à avoir moins de temps de jeu s’il reste à Turin cette saison. Pour rappel, la star turinoise est toujours annoncée sur le départ avant le 31 août prochain et la Juve réclame près de 25 millions d’euros pour accepter un départ lors du mercato.