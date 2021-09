Défenseur central de la Juventus Turin, Matthijs De Ligt pourrait bien quitter le club italien dans quelques mois comme le précise son agent, le très influent Mino Raiola.

Lors d’une interview accordée à « Rai », l’agent du joueur international néerlandais est revenu sur l’avenir de son poulain et ne ferme pas la porte à un départ au cours de ce mercato estival. « (Matthijs) De Ligt et (Alessio) Romagnoli sont parmi les défenseurs les plus forts d’Europe. De Ligt a un an de contrat, tandis que (celui de) Romagnoli expire l’année prochaine. Oui, je pense qu’ils pourraient jouer ensemble l’année prochaine à la Juventus, mais attention car De Ligt pourrait aussi quitter la Juventus à la fin de la saison. C’est ainsi que fonctionne le marché, » a affirmé Mino Raiola, qui a révélé que le Néerlandais suscitait l’intérêt de beaucoup de clubs.Rappelons que l’ancien de l’AJAX Amsterdam est encore sous contrat jusqu’en juin 2024.