De nouveau buteur hier soir avec la Juventus, Paulo Dybala semble avoir enfin lancé sa saison sous le maillot bianconero. S’il est en fin de contrat en juin prochain, il n’envisage pas de refuser une prolongation.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, il a tenu à rassurer concernant sa volonté de poursuivre à la Juventus et se dit prêt à attendre que le club règle son histoire avec l’enquête de la police financière. « Le club a actuellement d’autres choses à discuter et à résoudre, donc le renouvellement peut attendre maintenant, ce qui se passe est plus important. » A déclaré la Joya après la victoire contre le Genoa hier soir en championnat.