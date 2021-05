Le défenseur central néerlandais ne serait pas à l’aise à Turin. Un mal-être qui le pousserait vers la sortie. Matthijs De Ligt veut quitter la Juventus et rejoindre le FC Barcelone.

Matthijs de Ligt (21 ans) n’oublie pas le Barça. Le défenseur central, qui avait eu la possibilité il y a deux ans d’arriver au Catalogne, se réjouirait désormais de son arrivée au FC Barcelone. Le Néerlandais avait priorisé la Juventus Turin qu’il avait rejoint en juillet 2019 pour 85,5M€. Dans la rotation en défense avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, l’ancien de l’Ajax a disputé 36 rencontres sous les couleurs des Bianconeri. Il a été l’une des valeurs sûres de l’effectif d’Andrea Pirlo dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes, il n’a jamais déçu. Néanmoins, si la Juventus est satisfaite ce n’est pas le cas de son poulain qui serait victime d’un véritable mal-être. Une situation qui l’encouragerait à aller voir ailleurs.

Comme l’a rapporté hier soir le programme « Esport3 Onze« , De Ligt n’est pas à l’aise à Turin et envoie des messages pour quitter la Juve. L’entourage du joueur l’aurait confirmé, il reconnaît s’être trompé il y a deux ans en signant pour la Juventus alors qu’il pouvait aller au Barça. Un regret qui le rongerait désormais.

Selon Mundo Deportivo, en Catalogne, une arrivée de cette envergure serait une véritable aubaine d’autant plus que les relations entre le FC Barcelone et le club italien sont excellentes. Ainsi, le Barça envisage un potentiel échange avec la Vieille Dame qui chercherait avant tout à se renforcer au niveau offensif. Un départ de Cristiano Ronaldo est attendu et des renforts en attaque seraient les bienvenus pour pallier ce départ. Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, déjà évoqués du côté de la Juventus Turin pourraient permettre une telle transaction.