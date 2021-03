Cristiano Ronaldo remporte (encore) un titre ! Le joueur de la Juventus Turin a été élu meilleur joueur de la Serie A pour la saison 2019-2020, lors du Grand Gala del Calcio de vendredi soir.

« Je me sens heureux et chanceux. Je pense que la constance, la confiance en soi, le travail et la passion sont le secret pour continuer à profiter du foot et il faut garder tous ces éléments chaque jour pour continuer à être performant, que tu aies 34, 35, 36 ou 40 ans« , a déclaré le Portugais, deuxième meilleur buteur du championnat italien avec 31 buts en 33 matchs, derrière Ciro Immobile et ses 36 buts.

Gian Piero Gasperini (Atalanta) a quant à lui été élu meilleur entraîneur.