Capitaine de la Juventus, Paulo Dybala ne restera pas au club la saison prochaine. Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2022, l’Argentin n’a pas trouvé d’accord avec la direction turinoise et il se retrouvera libre dans quelques mois.

Comme nous le confirment les médias italiens dont ‘Goal Italia’, le joueur de 28 ans partira libre de la Juventus à partir du mois de juin prochain. Ce lundi, son agent avait rendez-vous avec la direction turinoise et les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Résultat le natif de Laguna Larga ne restera pas dans le Piémont. Les dirigeants ne pourront pas empêcher son départ du Piémont et devront lui trouver un remplaçant. Arrivé en 2015, la Joya va finir la saison et tenter d’offrir la qualification à la Juventus en Ligue des champions.

Pour le moment, il a disputé près de 283 matchs sous le maillot bianconero et inscrit 113 buts pour 48 passes décisives. Après sept saisons à la Juve, l’attaquant argentin va désormais pouvoir choisir librement sa future destination et les prétendants risquent d’être très nombreux…