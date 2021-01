Légende. À 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Auteur d’un doublé ce dimanche face à l’Udinese, le Portugais élève son total de buts en Serie A à 14 cette saison, et dépasse par la même occasion un certain Pelé.

Cristiano Ronaldo continue de marquer l’histoire du football. Si les records sont faits pour être battus, ils ne cessent de l’être. Après Lionel Messi, qui avait battu le record de Pelé du nombre de buts avec un même club, c’est au tour d’un certain CR7 de dépasser le géant brésilien. Ainsi, Pelé a vu ce dimanche le Portugais lui chiper la place sur le podium de buteurs en match officiel. Alors que le roi s’était arrêté à 757, le Turinois a inscrit ses 757e et 758e buts dimanche lors du succès de la Juventus sur l’Udinese (4-1).

Cristiano Ronaldo n’a désormais plus que deux noms sur son tableau de chasse. Romario qui a atteint le total de 772 buts durant sa carrière. Puis Josef Bican, international autrichien et tchécoslovaque qui dans les années 30 et 40 a inscrit ses 805 buts. À 35 ans le Portugais réussira-t-il à aller chercher les deux légendes ? Sans doute.