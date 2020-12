Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant Paulo Dybala n’a pas encore accepté la proposition de prolongation de contrat de sa direction. Le président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli, a envoyé un bon tacle au joueur en marge de la cérémonie du Golden Boy.

« Il a déjà reçu une offre qui le place parmi les 20 joueurs les mieux payés d’Europe. Nous attendons calmement une réponse. On en attend aussi une sur le terrain. Son ambition est de finir dans le top 5 mondial et on veut le soutenir. Il ne l’est pas aujourd’hui et il le sait », a indiqué le dirigeant. Reste maintenant à savoir quel effet aura cette sortie médiatique qui fait du bruit en Italie. Ca pourrait braquer le joueur ou alors accélérer sa prolongation de contrat dans les prochains jours.