En fin de contrat avec la Juve, Paulo Dybala a peut-être déjà trouvé un point de chute du côté de… l’Inter Milan.

Plus aucun doute, Paulo Dybala ne restera pas à la Juventus Turin. Son contrat se termine en juin prochain et les négociations autour d’une prolongation n’ont pas abouti. Une occasion en or pour l’Inter Milan, qui semble être le principal candidat en Italie pour recruter la Joya. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard a déjà un plan pour boucler son arrivée cet été. Un plan qui consiste à se débarrasser des deux Chiliens, Arturo Vidal et Alexis Sanchez dont le salaire cumulé avoisine les 20 millions d’euros brut par an. Vidal gagne 9,75 millions d’euros brut à l’Inter, tandis qu’Alexis Sanchez est à 10,5 millions d’euros dans le budget, toujours brut et grâce au décret sur la croissance qui taxe les joueurs étrangers en Serie A.

Et en mettant à la porte les deux joueurs de respectivement 34 et 33 ans, l’Inter Milan sera alors en capacité d’offrir un salaire de 10 millions d’euros annuels à Paulo Dybala, une somme que refuse d’aligner la Juve. En attendant, on attend avec impatience le premier match de l’Argentin à Turin après l’annonce officielle de son départ. Des retrouvailles qui s’annoncent bouillantes, d’autant que le joueur a refusé de prolonger pour un salaire de 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus.