Encore sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait obtenir une prolongation de contrat avec un salaire largement revu à la baisse.

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo reprendra l’entraînement avec la Juventus Turin le 25 juillet et il sera bien présent pour la saison à venir. Le quintuple Ballon d’Or a « levé tous les doutes » pendant ses vacances et lui et son agent, Jorge Mendes, ont déjà rassuré le club sur un éventuel départ qui n’aura pas lieu. Le média italien confirme que le Paris Saint-Germain était en embuscade, mais Cristiano estime que « la Juventus reste le foyer de ses ambitions ».

Par ailleurs, Jorge Mendes a évoqué l’ouverture de négociations pour un éventuel renouvellement de contrat, mais il faudra attendre le retour de vacances du président Andrea Agnelli. Comme l’explique la Gazzetta, CR7 serait prêt à renouveler son contrat jusqu’à ses 38 ans avant de terminer sa carrière dans un championnat moins exigeant. Une formule similaire à celle proposée par le FC Barcelone à Lionel Messi est envisagée. À savoir une baisse conséquente de salaire qui pourrait donner un énorme coup de pouce financier à la Vieille Dame.

Le journal affirme que le président Allegri veut que Cristiano soit avec lui et espère que sa relation avec la star s’améliorera afin qu’il puisse également améliorer sa relation avec l’équipe. C’est là que la situation de Paulo Dybala entre en jeu. L’Argentin est également en attente de son renouvellement et son lien avec Cristiano Ronaldo pourrait dépendre de sa signature ou non.