La superstar de la Juventus Turin veut quitter l’Italie cet été et songerait même à un retour au Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti.

De retour à l’entraînement avec la Juventus Turin cette semaine, Cristiano Ronaldo n’a pas changé ses plans. Son idée reste la même qu’au cours des six derniers mois : il veut partir, et le plus vite possible. Chaque jour qui passe complique la réalisation de ce désir, mais le Portugais n’a pas abandonné l’idée de quitter la Vieille Dame alors qu’il considère son parcours en Italie comme « terminé », à en croire le quotidien AS. Mais son avenir dépend de Kylian Mbappé : CR7 sait que si le Real Madrid parvient à signer le Français, le PSG ira le chercher tout de suite. C’est son espoir le plus concret et en Italie les médias sont certains que Florentino Pérez va essayer de boucler la signature galactique de Kylian Mbappé jusqu’à la dernière minute de ce mercato estival.

Mais si les Parisiens ne changent pas de position, Cristiano Ronaldo devra trouver un plan B. Et, selon AS, son idée est de frapper à nouveau à la porte du Real Madrid. Son entourage a déjà essayé de planifier cette opération au printemps dernier, mais Florentino a été catégorique sur l’affaire : « Pour nous, cela n’a pas de sens ». Le quintuple Ballon d’Or espère toutefois que le retour de Carlo Ancelotti pourra lui donner un coup de pouce. Sa grande relation avec ‘Carletto’, qu’il décrit comme « un homme incroyable, l’un des meilleurs et des plus importants » qu’il ait croisé au cours de sa carrière, pourrait en théorie servir à rouvrir les portes du Bernabeu si Mbappé reste inatteignable.

Une illusion qui, toutefois, ne deviendra pas réalité de sitôt. Le plan des Merengues reste le même : le Français, ou rien. Si Cristiano veut quitter la Juve, il devra d’abord espérer que le grand rêve de Florentino Pérez se réalise cet été.