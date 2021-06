À la recherche de renforts pour la saison prochaine, la Juve pourrait miser gros sur deux Français : Paul Pogba et Houssem Aouar.

Arrivé à Turin cette semaine, où il récupère un poste d’entraîneur de la Juventus de Turin qu’il connaît déjà sur le bout des doigts, Massimiliano Allegri prépare déjà la saison prochaine. D’après la presse italienne, l’une des priorités du nouvel entraîneur des Bianconeri serait de renforcer le milieu de terrain, alors que les départs d’Aaron Ramsey et Arthur semblent se confirmer. Et pour apporter du sang neuf cet été, Allegri pense à deux anciens de la maison. Comme l’explique le Corriere dello Sport, le rêve serait de faire revenir Paul Pogba à Turin. Mais d’autres options, moins coûteuses, sont à l’étude comme Miralem Pjanic, relégué sur le banc du FC Barcelone cette saison. En plus de l’ancien Lyonnais, la Juve surveillerait toujours le jeune Houssem Aouar, déjà tout proche de rejoindre l’Italie l’été dernier.

Mais pour se lancer sur des dossier de cet ampleur, le vainqueur de la Coupe d’Italie devra faire le point avec Cristiano Ronaldo. En fin de contrat l’an prochain, le Portugais aurait des doutes concernant son avenir en Italie, malgré la qualification sur le fil de la Vieille Dame pour la prochaine Ligue des champions. En cas de départ de CR7 – notamment convoité par le Paris Saint-Germain et Manchester United – la Juventus pourrait alors passer à l’action sur le marché des transferts. Le salaire colossale de Ronaldo effacé, Massimiliano Allegri aurait alors les fonds suffisants pour construire sa « nouvelle Juve ».