Malgré ses difficultés, Liverpool aurait une totale confiance en Jürgen Klopp… qui pourrait bien provoquer l’effondrement des Reds.

Neuvième en Premier League avec 16 petits points au compteur, Liverpool vit une saison particulièrement mouvementée. Loin de leurs ambitions, les Reds ont vraisemblablement déjà dit adieu au titre en Angleterre. Une situation sportive qui aurait pu fragiliser la position de Jürgen Klopp. Pourtant, l’Allemand ne serait pas inquiété… Ainsi, Liverpool semble prêt à menacer son avenir à court terme pour conserver son lien avec Jürgen Klopp et ses méthodes.

« Je peux assurer que Jürgen Klopp n’a pas l’intention de démissionner de Liverpool. Le fait que des problèmes pouvaient survenir en raison d’une saison 2021-2022 intensive a été pris en compte par les propriétaires du club avant le début de cet exercice. Jürgen bénéficie du soutien des responsables et se trouve en contact régulier avec eux. Il aime le club, son équipe et les fans. Il est déterminé à poursuivre et à réussir la transition à Liverpool. Il n’a pas prolongé son contrat jusqu’en 2026 pour rien », a lancé Marc Kosicke, agent du technicien allemand, dans des propos recueillis puis diffusés par Sky Allemagne.