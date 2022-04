Loin d’être indiscutable avec le Paris Saint-Germain, une porte de sortie s’offre à Julian Draxler. L’Allemand serait ouvert à un départ.

Auteur d’une nouvelle saison moyenne sous les couleurs parisiennes avec 2 buts et 2 passes décisives en 24 rencontres disputées, Julian Draxler pourrait enfin quitter le Paris Saint-Germain. Lié jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, l’Allemand serait ouvert à un départ cet été. Une information confirmée par ses récentes déclarations devant la presse : « J’ai besoin d’avoir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde. En été, nous verrons ce qui se passera. Je dois jouer plus que cette saison. C’était bien d’être à nouveau sur le terrain pendant 90 minutes.«

Selon les informations d’Estadio Deportivo, le FC Séville serait particulièrement intéressé par le profil de Julian Draxler. Monchi, directeur sportif du club andalou, serait fan du joueur. Un deal gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties.