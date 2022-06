Patron de la défense de Séville depuis son arrivée des Girondins, Jules Koundé se rapproche fortement de Chelsea.

Toujours en quête de renfort en défense pour pallier les départs d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, Chelsea a peut-être enfin trouvé son bonheur. Selon nos informations, l’ancien Bordelais Jules Koundé est tout proche de s’engager avec les Blues pour la saison à venir. Pisté par Thomas Tuchel et son board depuis l’été dernier, le Français de 23 ans pourrait rallier la Premier League cet été pour un montant compris entre 60 et 70 millions d’euros.

Annoncé également dans le viseur du FC Barcelone par la presse espagnole, le défenseur sévillan serait plus proche d’un accord avec Chelsea. Une bonne nouvelle en perspective pour le Paris Saint-Germain, qui n’aura peut-être pas à se soucier de la concurrence du géant londonien dans le dossier Milan Skriniar.