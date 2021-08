Après la facile victoire 12 à 0 du Bayern Munich en Coupe d’Allemagne contre la modeste équipe de Bremer, Joshua Kimmich a donné son avis sur le futur tirage au sort de la Ligue des champions.

Connu pour n’avoir peur de rien, le joueur du Bayern ne déroge pas à la règle et aimerait se retrouver dans la même poule que le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions. « Un adversaire en particulier que j’aimerais affronter en Ligue des champions ? Le Paris Saint-Germain. Ce serait un match passionnant. Ils ont une équipe très intéressante et nous avons été éliminés par eux l’année dernière. » A confié Joshua Kimmich. Vainqueurs lors de l’exercice sportif 2019-2020, les Allemands se sont fait sortir en quart de finale la saison dernière contre le Paris Saint-Germain et Kimmich attend sa revanche.