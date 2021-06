Licencié en avril dernier par Tottenham, José Mourinho, 58 ans confie avoir regretté son passage sur le banc des Spurs mais aussi son passage à Manchester United.

Dans un entretien pour GQ, l’entraineur portugais se montre extrêmement critique envers ses deux ancien clubs : Manchester United et Tottenham mais se montre élogieux envers son nouveau club, l’AS Roma : « Ils me désiraient beaucoup, les dirigeants de l’AS Roma , c’était quelque chose de presque instantané. Tottenham m’a viré le matin et l’après-midi la Roma m’a appelée. Ils m’ont fait ressentir la passion du football qu’il y a en Italie et que je connais. Les nouveaux propriétaires, avec une approche professionnelle et humble, m’ont transmis leur enthousiasme pour ce nouveau et incroyable chapitre professionnel de leur vie. Ils ont été vraiment objectifs, honnêtes et sincères avec moi. J’ai fait des erreurs et j’ai eu tort d’accepter certains projets. A Manchester United, j’étais dans une phase de transition, puis à Tottenham, une équipe sans histoire. » Pour rappel, entre 2016 et décembre 2018, il était sur la banc des Reds Devils avant de rejoindre Londres et Tottenham en novembre 2019 jusqu’en avril 2021. Aujourd’hui, il a signé un contrat de trois ans avec la louve, qui a terminé 7e du dernier championnat d’Italie.