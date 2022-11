A l’issue du nul concédé face à Sassuolo (1-1) mercredi dernier, José Mourinho a dézingué Rick Karsdorp. Son agent lui répond. La zizanie s’empare de l’AS Roma.

Frustré par le résultat nul concédé par ses hommes à l’occasion de la 14ème journée de Serie A, José Mourinho s’est ouvertement pris à l’un de ses éléments. Selon les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, il s’agirait de Rick Karsdorp (27 ans) : « Je suis désolé que les efforts de l’équipe aient été trahis par l’attitude d’un joueur non professionnel. Vous ne m’avez pas vu parler de Roger Ibanez contre la Lazio (défaite 1-0, ndlr), car les erreurs font partie du jeu, son attitude n’était alors pas un problème. (…) Je lui ai dit qu’en janvier, il devait se trouver un nouveau club. Une attitude non professionnelle qui n’est pas juste envers ses coéquipiers, c’est ce qui me déçoit. J’ai vu 16 joueurs sur le terrain ce soir et j’ai aimé l’attitude de 15 d’entre eux. Je n’en ai pas aimé un et je lui ai dit« , avait-il déclaré en conférence de presse.

Vivement touché par ces propos, l’agent de l’international néerlandais, Johan Henkes, s’est exprimé à travers le média NOS. De vives explications sont attendues : « Nous sommes surpris par les déclarations de Mourinho, qui pointent vers Rick, sans que Mourinho ou la Roma ne mentionnent le nom de Rick. Nous voulons une explication du club sur les propos de l’entraîneur et pourquoi il les a tenus. Ce n’est pas comme ça qu’on traite un joueur qui joue pour la Roma depuis cinq ans. »

Septième en Serie A suite à une mauvaise série entamée (une défaite et un nul), l’AS Roma pourrait bien perdre pied à cause d’une toute nouvelle polémique. Le vestiaire pourrait être impacté par cette soudaine prise de position et ainsi jouer des tours à José Mourinho.