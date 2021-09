LL’OM est de nouveau en Europe et tombe sur groupe corsé pour l’Europa League. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont hérité d’un tirage facile en se retrouvant face à Galatasaray, à la Lazio et au Lokomotiv Moscou. Lors de la première journée, les Olympiens devront s’armer de courage pour un déplacement périlleux en Russie face au Lokomotiv. Des rencontres délicates en perspective qui ne semblent pas effrayer Jorge Sampaoli qui fait de cette compétition un véritable objectif.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenu à dresser un bilan sur les forces en présence dans son effectif mais aussi sur ses objectifs en Europa League. Compétition qu’il débute avec l’OM ce jeudi, 18h45, contre le Lokomotiv Moscou.

« Il faut représenter le club de la meilleure façon. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L’adversaire est difficile. On souhaite tout de même que l’OM soit protagoniste de chaque match. Pour moi, la Ligue Europa est très importante. On va jouer contre des équipes assez différentes de celles qu’on a l’habitude d’affronter. C’est important pour ce groupe qui est nouveau, s’il veut continuer à progresser, mais également pour le rayonnement du club. On va donner le meilleur pour se qualifier.«