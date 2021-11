Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet s’illustre et enflamme le Vélodrome semaine après semaine. Hier soir, contre la Lazio, le tricolore a récidivé en sauvant les Marseillais en fin de rencontre. Le Réunionnais a inscrit un but salvateur qui a permis aux siens d’arracher un nul in-extremis, (2-2). L’OM vit une véritable dépendance à Dimitri Payet.

A 34 ans, Dimitri Payet retrouve une deuxième jeunesse sous les ordres de Jorge Sampaoli. Hier soir, pour la 4ème journée d’Europa League contre la Lazio, Dimitri Payet a été auteur du deuxième but salvateur offrant un point crucial aux siens, (2-2). Une nouvelle fois décisif, le tricolore est maintenant impliqué sur 10 buts toutes compétitions confondues pour la saison 2021/22. Sept réalisations et 3 passes décisives, le milieu offensif est plus décisif que n’importe quel olympien. Ses statistiques sont « au moins le double de tout autre joueur de Marseille. »