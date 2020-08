Libre de son contrat depuis la fin de saison, Pedro s’est engagé librement avec le club italien.

« L’AS Roma est ravie d’annoncer la signature de Pedro Rodriguez Ledesma. L’Espagnol de 33 ans arrive gratuitement après avoir joué pour Chelsea au cours des cinq dernières saisons et a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2023 » a déclaré le club romain après l’officialisation.

✅ OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player 💪 pic.twitter.com/ToViuer49F