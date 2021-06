Ancien Ballon d’Or français, Jean-Pierre Papin parle de l’Euro 2020 et le premier match de l’Equipe de France contre l’Allemagne demain soir à partir de 21 heures.

Dans une interview au « Suddeutsche Zeitung », Jean-Pierre Papin a estimé que la France avait tout pour faire un bon Euro et livre aussi sur analyse sur le poste ou plutôt le rôle de Karim Benzema, de retour en équipe nationale. « Nous avons sept mousquetaires en attaque. Il y a suffisamment de puissance de feu. Pour Benzema, si vous êtes l’un des meilleurs joueurs d’Europe, alors vous avez votre place dans l’équipe nationale. Pour moi, il était l’attaquant le plus régulier d’Europe aux côtés de Robert Lewandowski. Que ce soit avec ou sans Benzema, aucune pièce du puzzle ne manquait. Benzema est un plus comme un joker, » a-t-il expliqué.