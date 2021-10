La starlette de l’Atlético Madrid estime pouvoir devenir le meilleur joueur du championnat espagnol dans les années à venir.

Maintenant que Lionel Messi est parti au Paris Saint-Germain plusieurs protagonistes se disputent la place de meilleur joueur de Liga. Le Français Karim Benzema est l’un des mieux placé pour prétendre à ce titre, mais le jeune Joao Felix (21 ans) n’a pas non plus l’intention de jouer les figurants. Brillant lors de la victoire de l’Atlético Madrid contre le FC Barcelone (2-0), le Portugais est déjà bien conscient de ses qualités.

Dans une interview accordée à TNT Sports Brésil cette semaine, le joueur le plus cher de l’histoire des Colchoneros a affirmé pouvoir devenir « l’un des meilleurs joueurs du monde ». Alors que la course pour devenir le nouveau Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo semble menée pour le moment par les phénomènes Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Portugais ne veut pas être laissé pour compte. « J’y arriverai. Je n’ai pas encore atteint mon meilleur niveau. Ces dernières saisons, j’ai eu quelques blessures, je n’ai pas eu une année complète sans blessure, mais actuellement, je pense que je peux me battre pour cette place (de meilleur joueur du monde, ndlr). »