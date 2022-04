L’avenir de Joao Felix pourrait être loin de l’Atlético de Madrid à la fin de la saison. Son agent, le tout-puissant Jorge Mendes, tente de trouver des alternatives pour son joueur, qui a été proposé à Manchester United et au PSG.

C’est ce que révèle en exclusivité Eduardo Inda sur El Chiringuito de Jugones : « Jorge Mendes propose Joao Félix, un joueur de l’Atlético qui joue bien à chaque fois qu’il joue. Sa relation avec Cholo peut encore être améliorée. Il l’a proposé à deux très grandes équipes en Europe. L’un d’entre eux était au sommet et tente de renaître de ses cendres, il s’agit de Manchester United. L’autre est l’équipe qui, selon Sergio Ramos, est la meilleure du monde, le PSG ». Bien que sa situation sportive se soit améliorée depuis un mois et demi, Joao Félix et son entourage ne sont pas sûrs que la meilleure chose pour sa carrière soit de rester à l’Atlético.

Après deux saisons et demie de hauts et de bas, au cours desquelles il ne s’est jamais senti intouchable pour Simeone, Felix est devenu la référence incontestée pour El Cholo. Cependant, Jorge Mendes, l’agent de Joao Felix, sonde le marché pour présenter à son joueur plusieurs options pour l’avenir et a proposé le joueur à Manchester United et au PSG, deux des clubs qui doivent reconstruire leur projet pour la saison prochaine et où le Portugais pourrait s’intégrer en tant qu’étoile montante. Sous contrat avec l’Atletico Madrid jusqu’en 2026, sa clause libératoire s’élèverait à 250 millions selon les médias espagnols.