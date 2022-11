Selon la presse espagnole, de Paul, Lemar, Joao Felix et Carrasco pourraient quitter l’Atlético Madrid dès cet hiver.

Le scénario est terrible pour les Colchoneros. Battus par le FC Porto (1-2) mardi soir en C1, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont vu l’Europe s’envoler. Dernier de sa poule l’Atlético Madrid ne sera ni en Ligue des champions, ni en Ligue Europa pour la suite de la saison. Un énorme coup dur qui aura de lourdes répercutions sur les finances du club. D’après les informations de la Cadena Ser, les dirigeants de l’Atléti ont déjà prévu de placer 4 joueurs sur la liste des transferts cet hiver pour amortir les pertes.

Le média espagnol assure que les milieux Rodrigo de Paul (28 ans) et Thomas Lemar (26 ans), ainsi que les attaquants Joao Félix (22 ans) et Yannick Carrasco (29 ans) seront tous autorisés à faire leurs valises en janvier, à l’ouverture du mercato hivernal. De quoi attirer l’attention des meilleurs clubs de la planète et animer l’après-Coupe du monde.