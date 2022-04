Le FC Barcelone surveille de très près la situation de l’ancien ailier brésilien du Stade Rennais Raphinha. Le club catalan souhaite le faire venir pour la saison prochaine et cette piste n’est pas pour déplaire aux suiveurs du FC Barcelone, dont un certain Ronaldinho.

Ancien Ballon d’Or lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, ‘Ronnie’ doit beaucoup au club espagnol et il continue de suivre avec attention les performances des hommes de Xavi Hernandez. Au cours d’une interview au micro de ‘La Pizzara de Quintana’ il s’est exprimé sur la piste qui mène à Raphinha et il valide à 100% une arrivée du joueur de Leeds au sein du groupe catalan. « Il serait une très bonne recrue pour le Barça parce qu’il a beaucoup de qualités et tout le monde voit ce qu’il peut faire. Au début, on disait qu’il n’avait pas beaucoup d’avenir, mais avec le temps, il a commencé à très bien jouer et tout le monde l’a reconnu. » S’est exprimé l’ancien idole du Camp Nou qui voit un bel avenir pour l’ancien joueur du Sporting Portugal et du Stade Rennais. D’après les dernières informations, sa venue ne serait qu’une question de semaines et tout semble réglé dans ce dossier…