La vente de Joachim Andersen va finalement rapporter plus de 17 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais cet été.

Ce mercredi sur les réseaux sociaux, le club de Crystal Palace a officialisé l’arrivée de Joachim Andersen en provenance de l’Olympique Lyonnais. Véritable flop depuis son arrivée en Ligue 1, le Danois a pu se relancer la saison dernière en prêt du côté de Fulham. Cet été il repart définitivement en Angleterre pour un montant de 17,5 millions d’euros, plus 2,5 M€ de bonus et un pourcentage de 12,5% sur une éventuelle plus-value.

Joachim Anderson se réjouit de rejoindre Crystal Palace. « Je suis extrêmement fier de rejoindre Crystal Palace et de jouer dans la meilleure ligue de football du monde. La direction du club et Patrick Vieira m’ont donné l’assurance très forte qu’ils connaissent mes qualités. Ils croient en moi et veulent que je joue un rôle important dans l’équipe. J’ai une impression très positive de Patrick d’après les conversations que j’ai eues eu avec lui. Et je n’ai entendu que de bonnes choses sur le manager, le club et ses projets pour l’avenir », a-t-il conclu.