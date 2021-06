Sylvain Ripoll, sélectionneur de l’Equipe de France Espoir, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo a du mal a composé sa liste de joueurs. Le sélectionneur se heurte à plusieurs refus.

Alors qu’il ne reste plus quelques jours à Sylvain Ripoll pour communiquer sa liste pour le tournoi olympique de football lors des jeux Olympiques de Tokyo du 21 juillet au 7 août. Il y a avait des rumeurs sur un possible forfait de l’Equipe de France car de nombreux clubs refusent de libérer leur joueurs pour ce tournoi. En marge de Hongrie – France à l’Euro 2020, le président de la Fédération Française de Football, Noel Le Graët a affirmé que les bleus disposent d’une équipe compétitive et qu’un forfait était inenvisageable : « C’est difficile de trouver des joueurs parce que certains clubs ont un peu de mal à les lâcher, . Mais petit à petit on se rapproche. Je pense que l’on aura une équipe performante dans trois ou quatre jours. Petit à petit on accroche des joueurs, a expliqué le président de la FFF. Je pense que pour demain on sera pas mal. » Pour rappel, le tournoi olympique de Football ne fait par partie des dates FIFA, ce qui permet aux clubs de retenir leur joueurs.