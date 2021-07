Sélectionneur de l’Equipe de France pour disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 du 22 juillet au 8 août prochain, Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste définitive pour la compétition.

Ripoll a été contraint de modifier sa liste après que plusieurs clubs est refusé de libérer leurs joueurs. Benoît Badiashile, William Saliba, Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret, Jonathan Ikoné et Amine Gouiri ne disputeront pas le tournoi. En revanche, Téji Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac seront bien de la partie. Le Parisien Pembélé, le Lyonnais Melvin Bard ou encore le Lillois Isaac Lihadji sont aussi dans ce groupe. Rappelons que les Bleus débuteront par un match face au Mexique (22 juillet), à l’Afrique du Sud (25 juillet) et au Japon (28 juillet), avec l’ambition de terminer à l’une des deux premières places pour accéder aux quarts de finale. Ils sont dans le groupe A.

La liste finale pour les Jeux :

Bajic (Saint-Etienne), Bernardoni (Angers), Bertaud (Montpellier) – Bard (OL), Caci (Strasbourg), Doukouré (Valenciennes), Kalulu (Milan AC), Michelin (Lens), Pembélé (PSG), Sagnan (Real Sociedad) – Beka Beka (Caen), Gelin (Rennes), Le Féé (Lorient), Savanier (Montpellier), Thauvin (Tigres UANL), Tousart (Hertha Berlin) – Gignac (Tigres UANL), Kolo Muani (Nantes), Lihadji (Lille), Mbuku (Reims), Nordin (Saint-Etienne).