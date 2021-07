Malgré le parcours désastreux des Bleus aux JO de Tokyo, Noël Le Graët fait pleinement confiance au sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll.

Surclassée par le Japon ce mercredi (4-0), l’équipe de France olympique de football a été éliminé dès la phase de poules des Jeux olympiques. Les Bleus quittent Tokyo avec un bilan peu reluisant : trois défaites, 11 buts encaissés et cinq buts marqués, dont quatre inscrits par André-Pierre Gignac, le seul à la hauteur de l’événement.

Pour autant, le président de la FFF Noël Le Graët n’a pas l’intention de jeter la pierre à Sylvain Ripoll. Il sera d’ailleurs maintenu à son poste de sélectionneur des Espoirs, comme l’a indiqué cet après-midi le patron de la Fédération dans une interview accordée au journal Le Parisien. « Bien sûr il n’y a aucun problème. Si on gagnait tous nos matchs, tout le temps, ce serait trop facile. Il peut arriver qu’on gagne, parfois qu’on perde. On n’avait plus été qualifié pour les Jeux depuis 1996, malheureusement il n’a pas été possible pour nous d’aller plus loin. On n’a pas pu avoir l’équipe espoirs. (…) Malgré les difficultés pour constituer la liste, j’ai préféré envoyer une équipe plutôt que de déclarer forfait mais on n’avait pas d’espoirs. (…) Je le répète mais c’était inévitable… Certains joueurs ont appris leur sélection la veille du départ. Ce sont des choses que je vais voir avec M. Infantino (président de la FIFA, ndlr) quand il viendra à Paris à la fin du mois. Il faut impérativement que les JO soient des dates FIFA ».